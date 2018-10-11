Небо в Норильске стало зеленым

11 Окт. 10:14 2018-10-11T10:15:11+03:00

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Небо в северной столице края окрасилось в необычный зеленый цвет, но экология тут ни при чем.

Уже несколько дней жители Норильска наблюдают северное сияние и охотно делятся своими наблюдениями в социальных сетях.

Предсказать северное сияние практически невозможно. Однако чаще всего это природное явление можно наблюдать между осенним и весенним равноденствием: с 21 сентября по 21 марта.

Северное сияние бывает разного цвета: желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а синие и фиолетовые – азота.

В Норильске северное сияние бывает достаточно часто, поскольку город находится за Полярным кругом. В мире есть несколько мест, куда советуют отправляться туристам, желающим увидеть «пляски духов». В России это окрестности Мурманска.