Заксобрание Красноярского края утвердило первых вице-губернаторов

11 Окт. 09:44 2018-10-11T09:45:15+03:00

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Сессия Заксобрания Красноярского края согласовала кандидатуры первых заместителей губернатора. Руководителем администрации губернатора стал Сергей Пономаренко, председателем правительства края - Юрий Лапшин.

«Я думаю, что за многие годы и Лапшин, и Пономаренко зарекомендовали себя как надежные управленцы крепкого уровня. Отмечу, что в краевой исполнительной власти ожидаются значительные корректировки. Эти изменения будут, но я практически убежден, что и депутатами, и общественностью они будут поддержаны. Думаю, что в течение 10 дней весь спектр управленческих решений будет мною принят», — отметил Усс, выступая перед депутатами.

Напомним, Александр Усс вступил в должность губернатора Красноярского края 21 сентября, через несколько дней он формально распустил краевого правительство, и руководители министерств получили приставку и.о. Теперь их назначат на свои должности вновь или отправят в отставку.

Новые назначения прокомментировал председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов:

— Думаю, что согласованные кандидаты — это те люди, которые уже доказали свою эффективность и умение работать в команде. Тем более что команда исполнительной власти, как было сегодня анонсировано, существенно обновится. Уверен, что все те события, которые будут происходить и в кадровой, и в организационной, и в административной работе исполнительной власти, будут увязываться с Законодательным Собранием. Начало положено, будем ждать новых назначений, а они должны пройти буквально в течение десяти дней.