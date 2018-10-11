2018-10-11T09:45:15+03:00
Политика

Заксобрание Красноярского края утвердило первых вице-губернаторов

Губернатор края намерен сформировать правительство в ближайшие десять дней
Татьяна РЯБИНИНА
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Кто займет ключевые должности в правительстве края, станет известно в ближайшие десять дней.Кто займет ключевые должности в правительстве края, станет известно в ближайшие десять дней.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сессия Заксобрания Красноярского края согласовала кандидатуры первых заместителей губернатора. Руководителем администрации губернатора стал Сергей Пономаренко, председателем правительства края - Юрий Лапшин.

«Я думаю, что за многие годы и Лапшин, и Пономаренко зарекомендовали себя как надежные управленцы крепкого уровня. Отмечу, что в краевой исполнительной власти ожидаются значительные корректировки. Эти изменения будут, но я практически убежден, что и депутатами, и общественностью они будут поддержаны. Думаю, что в течение 10 дней весь спектр управленческих решений будет мною принят», — отметил Усс, выступая перед депутатами.

Напомним, Александр Усс вступил в должность губернатора Красноярского края 21 сентября, через несколько дней он формально распустил краевого правительство, и руководители министерств получили приставку и.о. Теперь их назначат на свои должности вновь или отправят в отставку.

Новые назначения прокомментировал председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов:

— Думаю, что согласованные кандидаты — это те люди, которые уже доказали свою эффективность и умение работать в команде. Тем более что команда исполнительной власти, как было сегодня анонсировано, существенно обновится. Уверен, что все те события, которые будут происходить и в кадровой, и в организационной, и в административной работе исполнительной власти, будут увязываться с Законодательным Собранием. Начало положено, будем ждать новых назначений, а они должны пройти буквально в течение десяти дней.

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