2018-10-11T09:13:46+03:00
Экономика

ВТБ запускает новую линейку РКО для корпоративных клиентов

Каждый пакет представляет собой готовый набор наиболее востребованных и необходимых услуг для бизнеса
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено пресс-службой ВТБ.Фото предоставлено пресс-службой ВТБ.
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Банк ВТБ предлагает клиентам малого и среднего бизнеса новую унифицированную линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Каждый пакет представляет собой готовый набор наиболее востребованных и необходимых услуг для бизнеса. Открытие и обслуживание счета, подключение и использование интернет-банка, а также проведение рублевых платежей осуществляются бесплатно. При этом количество включенных платежей варьируется в зависимости от пакета. В некоторые из них также входят услуги по приему и пересчету наличных денежных средств.

Клиенты могут подобрать подходящий пакет в соответствии со своими потребностями и особенностями бизнеса. Базовый набор услуг для новых клиентов доступен в «Бизнес-Старте», для торгово-сервисных предприятий подойдет «Бизнес-Развитие», для активных клиентов с большим объемом платежей - «Стабильный бизнес»/«Бизнес-онлайн».

Подключить пакет услуг к расчетному счету могут как новые, так и действующие клиенты ВТБ. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, обслуживающие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На сегодняшний день кредитно-документарный портфель ВТБ в сегменте МСБ превышает 1,2 трлн рублей, портфель привлечённых средств составляет 1,3 трлн рублей. Банк обслуживает более 560 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса.

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