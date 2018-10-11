2018-10-11T08:51:14+03:00
Недвижимость

В Красноярске изменились цены на жилье

С начала года квартиры в новостройках подешевели, а «вторичка» подорожала
Татьяна РЯБИНИНА
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Рынок недвижимости оживился, причем, лидирует спрос на "вторичку".Рынок недвижимости оживился, причем, лидирует спрос на "вторичку".Фото: Мария ЛЕНЦ
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Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Красноярске за 9 месяцев этого года выросла на 4% — до 55,7 тыс. руб., а в новых домах, наоборот, снизилась на 3% — до 47,9 тыс. руб., подсчитали специалисты онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.

Причем, активность на рынке недвижимости не снижается. Об этом, в частности, говорит такой показатель как среднее число просмотров одного объявления.

По «вторичке» оно выросло на 43%, а по новостройкам почти в 2 раза.

И этому есть рациональное объяснение: «Сейчас самая низкая ставка за всю историю российской ипотеки, поэтому заинтересованность особенного высока со стороны тех, кто впервые приобретает недвижимость, так как платёж по кредиту вполне сопоставим с ежемесячным арендным платежом», — объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Больше всего цены на новые квартиры снизились в Советском районе, а «вторичка» заметнее всего подорожала в центре.

Одновременно аналитики зафиксировали рост числа предложений в самом дешевом сегменте: число объявлений о продаже однокомнатных квартир стоимостью от 900 тысяч до 1,1 млн рублей подскочило на 55%.

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