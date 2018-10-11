На Красноярском цементном заводе прошла встреча с потребителями продукции

11 Окт. 07:46 2018-10-11T07:46:09+03:00

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Прежде всего, гостей пригласили на экскурсию по заводскому музею и основным цехам. О каждом этапе изготовления цемента им рассказал главный технолог предприятия Семен Усламин. Сначала потребители увидели карьер цеха «Горный», где происходит добыча известняка. Экскурсантов интересовало, как используется сырье с разным титром, надолго ли хватит запасов Торгашинского месторождения, сколько длится производственный цикл и многое другое.

В цехе «Сырьевой» участникам мероприятия показали горизонтальные шламбассейны, в которых перемешивается сырьевой шлам, в «Обжиге» продемонстрировали вращающиеся печи, «спекающие» сырье в клинкер при температуре около 1450°С. В подразделении «Помол» гости ознакомились с принципами работы цементных мельниц, измельчающих клинкер. Затем потребители побывали в цехе «Готовая продукция» – на участке тарирования цемента в 50-килограммовые бумажные мешки. О процедуре проверки качества цементных смесей клиенты узнали от сотрудников отдела технического контроля.

После экскурсии состоялась встреча потребителей с управляющим директором Красноярского цементного завода Владимиром Афанасиным. Он сообщил собравшимся о состоянии цементного рынка региона, а также о проектах по модернизации производства, которые предприятие реализует в настоящий момент, в том числе о строительстве новой дымовой трубы и модернизации печи обжига № 5. Рассказал Владимир Анатольевич и о предстоящих мероприятиях – запуске новой цементной мельницы с сепаратором, установке дополнительных загрузочных головок на станции отгрузки навального цемента, реконструкции северной проходной, предполагающей введение двухполосной системы движения автотранспорта.

Участники встречи обсудили особенности производства бездобавочных цементов и продукции с добавками, проанализировали качественные характеристики различных стройматериалов, рассмотрели итоги сотрудничества в «высоком» строительном сезоне-2018. Специалисты завода обратили внимание потребителей на то, что на рынке региона все чаще появляется поддельный цемент, фасованный в бумажные мешки, напоминающие по оформлению упаковку «Сибирского цемента». Потребителям объяснили, как по внешним признакам отличить оригинальную продукцию от товара недобросовестных поставщиков.

«Общение в подобном формате помогает увидеть «узкие места», повысить эффективность работы и уровень сервиса, понять, что именно сейчас волнует наших заказчиков», – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.