В Красноярском крае подорожали огурцы и знания

11 Окт. 07:03 2018-10-11T07:03:32+03:00

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За последний год цены в целом выросли на 3%, а за последний месяц – на 0,2%.

По сравнению с августом в группе продовольственных товаров больше всего подорожали огурцы (на 27,6%), помидоры (на 14%), апельсины (на 11,7%), яйца куриные (на 12%).

Также подорожали пшено, масло сливочное, филе рыбное, фарш мясной, свинина, сахар, молоко, чай черный байховый, говядина. Подорожание составило от 5 до 1 процента.

Существенно подешевели овощи: морковь (на 30,6%), свекла (на 29,2), лук репчатый (на 16,1) и картофель (на 15,6%). Немного, на 1-3% подешевели мороженая рыба (кроме лососевых пород), масло подсолнечное, крупа гречневая.

В группе непродовольственных товаров больше всего подорожало газовое моторное топливо – на 3,6 процента. Стала дороже одежда, отдельные виды электротоваров и бытовых приборов.

На 1,5-2,5% подорожали строительные материалы.

На 19,1% стала выше плата за семестр обучения в государственных вузах.

Подорожали и другие образовательные услуги: начальный курс обучения вождению легкового автомобиля и даже няни!

А транспортные услуги, наоборот, стали доступнее тарифы на услуги железнодорожного транспорта снизились в среднем на 15,1%, полет в салоне экономического класса самолета подешевел на 4,6%.

Окончание летнего сезона высокого спроса привело к тому, что стоимость проживания в доме отдыха, пансионате снизилась на 10,9%.

Итог сентября 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года таков:

- снизились цены на 90 наименований товаров и услуг;

- рост цен не превышал уровень инфляции по 197 наименованиям товаров и услуг;

- рост цен превышал уровень инфляции по 216 наименованиям товаров и услуг.