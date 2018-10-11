В Красноярском крае подвели итоги клещевого сезона: умерли три человека

11 Окт. 06:40 2018-10-11T06:40:39+03:00

За последние 10 лет укушенных и заболевших стало меньше

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В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю подвели итоги клещевого сезона и выяснилось, что в последние 10 лет в регионе стало меньше заболевших клещевым вирусным энцефалитом. В 2018 году в крае зарегистрирован 191 случай заболевания, в прошлом году был 231 случай. В основном, это взрослые, 96,6 %.

В медицинские организации края обратилось с присасыванием клещей 15199 человек, это тоже меньше, чем в прошлом году. Причем, существенно меньше, почти на 6 тысяч.

В этом году 3 человека умерли, все они не имели прививки против клещевого энцефалита.

Снизилось и количество заболевших клещевым боррелиозом.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю напоминает, что клещевые инфекции опасны для жителей 57 территорий края, а самой эффективной мерой профилактики является иммунизация.

На протяжении последних лет охват населения края прививками против КВЭ увеличился с 20,6 % до 37,4 %.

Полный курс иммунизации состоит из 3-х прививок. Начинать первую прививку необходимо в осенний период (октябрь, ноябрь), чтобы вторую прививку сделать весной. Через год прививку однократно повторяют. В последующем проводятся ревакцинации с периодичностью 1 раз в 3 года. Прививки можно делать в течение всего года.