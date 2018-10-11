Красноярский Арбитражный суд оштрафовал железную дорогу на 500 тысяч рублей

11 Окт. 06:22 2018-10-11T07:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Мы уже сообщали, что транспортная прокуратура нашла нарушения закона при организации строительных работ на железнодорожном вокзале станции Красноярск, реконструкции пассажирской и береговой платформ вокзала.

Установлено, что разрешения на строительство, а также проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, нет. Также нет необходимых документов и согласований с органами охраны объектов культурного наследия. В данном случае это обязательно, поскольку вокзал станции Красноярск является объектом культурного наследия регионального значения, а расположенный на его территории Паровоз серии СО-17-1600 - памятником истории и культуры.

Однако работы велись несколько месяцев, с апреля по июль.

11 октября 2018 года по постановлению Красноярского транспортного прокурора Арбитражным судом Красноярского края ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Пресс-служба Красноярской железной дороги прокомментировала эту информацию "Комсомольской правде"-Красноярск": "В настоящее время, в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде, идёт комплексная модернизация вокзала на станции Красноярск. Работы производятся в здании вокзала, на привокзальной территории, пешеходном мосту и пассажирских перронах. Столь масштабная модернизация на Красноярском железнодорожном вокзале происходит впервые, и выполнить весь объём работ в срок – особая задача.

При этом, мы констатируем факт, что здание вокзала на станции Красноярск ошибочно отнесено к объектам культурного наследия регионального значения. Оно не должно было быть включено в соответствующий реестр. О необходимости исключения указанного объекта из реестра памятников истории и культуры мы информировали орган, курирующий подобные объекты в Красноярском крае.

Добавим, что, несмотря на высокий производственный темп, все строительные и ремонтные работы на вокзале велись и ведутся с выполнением всех требований безопасности".