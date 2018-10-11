2018-10-11T06:12:37+03:00
Происшествия

«Везу спирт, даю взятки» - в Красноярске задержан водитель-нарушитель

Возбуждено уголовное дело [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Молчание полицейских нарушитель оценил в три тысячи рублей и будет наказан за взятку.Молчание полицейских нарушитель оценил в три тысячи рублей и будет наказан за взятку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Обычное патрулирование экипажа ДПС на улице Щорса обернулось уголовным делом и, возможно, не одним.

В автомобиле "Хонда Аккорд" под управлением 29-летнего мужчины была обнаружена канистра с 20 литрами спиртосодержащей жидкости. Полицейские объяснили, что перевозка в таких объемах запрещена.

Пытаясь избежать ответственности, водитель аккуратно вложил 3000 рублей в документы и передал их дорожным полицейским. Предупреждение инспекторов об уголовной ответственности за дачу взятки он проигнорировал.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество», это до одного года лишения свободы.

Жидкость направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

А добросовестные полицейские, возможно, получат премию в размере 3000 рублей – это решит руководство ГУ МВД России по краю.

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