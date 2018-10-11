В Красноярске отпразднуют 200-летие матери Сурикова его любимыми шанежками со сметаной

11 Окт. 05:11 2018-10-11T05:12:27+03:00

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В этом году исполняется 200 лет со дня рождения матери Сурикова Прасковьи Федоровны. К этой дате в доме-музее Сурикова открывается выставка «Мать моя удивительная была».

«……. Еду к вам в гости на лето! Теперь я около Тюмени. Скоро увидимся…». Так Василий Суриков давал матери «ощутить радость долгожданной встречи» после пяти лет обучения в Императорской Академии художеств.

Музей-усадьба готовит живую интерпретацию того, как мать Прасковья Фёдоровна хлопочет в ожидании старшего сына, готовит любимые угощения художника.

Посетители заглянут в столовую семьи Суриковых, в которую доступ обычно ограничен. На празднично накрытом столе будет выставлена семейная посуда, ранее хранившаяся в фондах: супницы, соусник, селёдочница, лопатка и прочее. А в столовой - письмо Василия Сурикова матери и брату, его гитара, вышивка Прасковьи Федоровны. В качестве угощения выставят любимое блюдо Василия Ивановича — шанежки со сметаной.

Создавать атмосферу любимого народного праздника Покрова Пресвятой Богородицы будет фольклорный коллектив «Баколье».

Музей-усадьба В. И. Сурикова

ул. Ленина, 98

14 октября, 12.00

Билеты 50-100 рублей.