В Красноярске отпразднуют 200-летие матери Сурикова его любимыми шанежками со сметаной
В этом году исполняется 200 лет со дня рождения матери Сурикова Прасковьи Федоровны. К этой дате в доме-музее Сурикова открывается выставка «Мать моя удивительная была».
«……. Еду к вам в гости на лето! Теперь я около Тюмени. Скоро увидимся…». Так Василий Суриков давал матери «ощутить радость долгожданной встречи» после пяти лет обучения в Императорской Академии художеств.
Музей-усадьба готовит живую интерпретацию того, как мать Прасковья Фёдоровна хлопочет в ожидании старшего сына, готовит любимые угощения художника.
Посетители заглянут в столовую семьи Суриковых, в которую доступ обычно ограничен. На празднично накрытом столе будет выставлена семейная посуда, ранее хранившаяся в фондах: супницы, соусник, селёдочница, лопатка и прочее. А в столовой - письмо Василия Сурикова матери и брату, его гитара, вышивка Прасковьи Федоровны. В качестве угощения выставят любимое блюдо Василия Ивановича — шанежки со сметаной.
Создавать атмосферу любимого народного праздника Покрова Пресвятой Богородицы будет фольклорный коллектив «Баколье».
Музей-усадьба В. И. Сурикова
ул. Ленина, 98
14 октября, 12.00
Билеты 50-100 рублей.