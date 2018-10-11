2018-10-11T04:49:30+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель потерял сознание и устроил массовое ДТП

Пострадали люди и машины [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: vk.com/kraschpФото: vk.com/kraschp
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Массовое ДТП произошло на кольце Предмостной площади и его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Хорошо видно, что «Газель» едет по прямой, не увеличивая и не замедляя ход. А ее водитель никак не реагирует на машины вокруг.

В итоге «Газель» зацепила три автомобиля. Mazda, Toyota и Range Rover получили разные повреждения, небольшие травмы получила девушка, которая находилась за рулем Mazda.

Сама «Газель» выехала с дороги на газон и остановилась. Красноярцы пишут в соцсетях: «Его после аварии очевидцы из кабины вытащили на руках и на газон положили, минут через 7 реанимация приехала, но он уже к тому времени пришел в себя». Водителя «Газели» увезли в БСМП, после осмотра его вернут на место ДТП для «разбора полетов».

Краснояцы отмечают. Что такое с каждым может случиться и высказывают такое опасение: «Намного "веселее" будет когда армия 65-летних будет колесить по дорогам».

Кстати, водителю, потерявшему сознание, на вид около 30 лет.

В Красноярске водитель потерял сознание и устроил массовое ДТП.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

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