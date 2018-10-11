2018-10-11T04:14:51+03:00
Общество

В Красноярске прокуратура требует расширить дорогу до «Белых рос»

Она построена с серьезными нарушениями, на требования надзорных органов чиновники не реагируют
Татьяна РЯБИНИНА
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Строительство и ремонт дорог в Красноярске проверяет прокуратура, но даже на ее замечания чиновники реагируют не всегда.Строительство и ремонт дорог в Красноярске проверяет прокуратура, но даже на ее замечания чиновники реагируют не всегда.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Если посмотреть проект планировки улично-дорожной сети по ул. Карамзина, утвержденный администрацией Красноярска в 2013 году, то можно увидеть 4-х полосную дорогу с тротуарами с обеих сторон шириной 2.25 м., газоном шириной 10.25 м.

А в реальности мы видим 2-х полосную, построенную с нарушениями: нет ни тротуаров, ни газонов. Построили дорогу в сентябре 2017 года, и почти сразу прокуратура Свердловского района потребовала у первого заместителя Главы Красноярска устранить нарушения. Но требование было отклонен, что и послужило причиной обращения в суд.

Решение Центрального районного суда таково: администрация города должна в течение года привести дорогу по ул. Карамзина от пересечения с Ярыгинским проездом до жилого дома по ул. Карамзина, 13 в соответствие с проектом. То есть расширить до 4-х полос и сделать тротуары и газоны.

Решение суда в законную силу еще не вступило. Если администрация будет оспаривать решение в краевом суде, красноярцы еще долго не увидят нормальной дороги.

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