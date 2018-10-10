СМИ: сразу двух министров в Красноярском крае могут отправить в отставку

10 Окт. 15:40 2018-10-10T16:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Интернете сегодня появилась информация о том, что в ближайшее время свои посты покинут министр культуры Елена Мироненко и глава минсоцполитики Галина Пашинова.

СМИ ссылаются на достоверные источники в Сером доме. Подчеркнем, что официальной информации по этому поводу пока не поступало. Тем неменее, называют даже приемника Мироненко на посту министра культуры – директор хореографического колледжа Аркадий Зинов.

Что касается Галины Пашиновой, то ее возможный уход связан с многочисленными скандалами с домами престарелых в крае. Добавим, что завтра в Заксобрании края состоится очередная сессия, где депутатам представят Юрия Лапшина, и.о. председателя правительства. Депутатам необходимо будет поддержать (либо не поддержать) кандидатуру Лапшина, который в дальнейшем и представит министров.