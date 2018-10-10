2018-10-10T16:01:24+03:00
Политика

СМИ: сразу двух министров в Красноярском крае могут отправить в отставку

Появилась информация о возможном уходе министра культуры Елены Мироненко и министра социальной политики Галины Пашиновой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пока информация об уходе министров не подтвержденаПока информация об уходе министров не подтвержденаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Интернете сегодня появилась информация о том, что в ближайшее время свои посты покинут министр культуры Елена Мироненко и глава минсоцполитики Галина Пашинова.

СМИ ссылаются на достоверные источники в Сером доме. Подчеркнем, что официальной информации по этому поводу пока не поступало. Тем неменее, называют даже приемника Мироненко на посту министра культуры – директор хореографического колледжа Аркадий Зинов.

Что касается Галины Пашиновой, то ее возможный уход связан с многочисленными скандалами с домами престарелых в крае. Добавим, что завтра в Заксобрании края состоится очередная сессия, где депутатам представят Юрия Лапшина, и.о. председателя правительства. Депутатам необходимо будет поддержать (либо не поддержать) кандидатуру Лапшина, который в дальнейшем и представит министров.

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