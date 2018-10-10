В Красноярске под снос пошли павильоны, незаконно торгующие алкоголем

10 Окт. 15:12 2018-10-10T15:12:44+03:00

Желающие могут пожаловаться на незаконную торговлю спиртным в павильонах Фото: Мария ЛЕНЦ

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В администрации Красноярска сегодня сообщили, почему демонтировали два павильона – на Гладкова, и 60 лет Октября, 149. Здесь из-под полы торговали алкоголем. Правда, сначала мэрия расторгла с владельцами точек договор, дав время на самостоятельный демонтаж. Однако предприниматели решили торговать, как говорится, до последнего звонка.

- В итоге из павильонов была вывезена продукция, а временные сооружения демонтированы, - говорят в администрации. - Собственники смогут забрать свое имущество только после возмещения затрат, понесенных бюджетом на снос павильонов.

Добавим, что в городе проходит акция «Стоп, алкоголь!». За это время в Свердловском районе нашли 28 таких павильонов, 23 из них уже демонтировали.

Кстати,все желающие могут пожаловаться на незаконную тоговлю алкоголем в павильонах ваших районов по телефону: 8 (391) 261-17-06.