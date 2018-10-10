В Красноярске открыли дорогу до аэропорта по одной полосе

10 Окт. 14:52 2018-10-10T14:53:17+03:00

… но мост будут ремонтировать еще два месяца

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Из-за грузовика, который повредил сегодня утром опору моста по дороге в аэропорт, движение по трассе Р-255 «Сибирь» в полном объеме восстановится нескоро. Напомним, ДТП произошло в среду, 10 октября, в районе 07.00. По данным ГИБДД, грузовик, который следовал из Ачинска в Красноярск, поднятым вверх кузовом зацепил опору. Водитель с травмами находится в БСМП. Угрозы обрушения нет, однако ликвидация ущерба затянется на 2 месяца, рассказали в упрдор «Енисей».

- Движение ведется практически в штатном режиме, - рассказала Юлия Кравченко, официальный представитель упрдор «Енисей». – Место удара огородили, чтобы начать разбор дорожного полотна и выяснить, какие повреждения у балки.

В данный момент идут работы по монтажу дополнительной балки – на подстраховку. В компании заявляют об ущербе в 2 миллиона рублей – и это только за оценку.