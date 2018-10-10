Красноярская полиция пожаловалась на разгул граффитистов в городе

10 Окт. 14:09 2018-10-10T14:09:49+03:00

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В красноярской полиции рассказали о резком росте количества граффити в городе и призвали горожан сообщать о самовольных надписях на телефон 02 или в любое ближайшее отделение полиции. Правда, при этом оговорились, что речь не о художественных граффити, которые заранее оговорены между художником и его заказчиком, а о случаях вопиющего вандализма.

- В данном случае имеется в виду именно хулиганство — оставление на стенах так называемых «тэгов» или надписей без всякого разрешения, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Добавим, что самовольно размещение граффити, как и афиш с объявлениями, на фасадах наказывается штрафом. Для рядового граффитиста его сумма – от 1 до 4 тысяч рублей, должностному лицу придется выложить более круглую суммы - от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлицо заплатит до 100 тысяч рублей.

В общем, уважаемые граффитисты, перестаньте рисовать там, где нельзя.