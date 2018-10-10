Педофила-«гинеколога» из Красноярска задержали в Сызрани

10 Окт. 13:57 2018-10-10T13:57:01+03:00

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Сотрудники транспортной полиции задержали в Сызрани 24-летнего жителя Красноярска, которого правоохранители подозревают ав педофилии и преступлениях в отношении половой неприкосновенности детей. Известно, молодой человек создал в соцсетях фейковую страничку, с которой писал девочкам в возрасте 10-15 лет. Он предлагал детям выслать ему интимные фото для гинекологической консультации. Когда мужчину задержали, взяли с него подписку о невыезде, но тот пустился в бега.

- Пытаясь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, он скрылся от органов следствия, - рассказали в СУ СКР по красноярскому краю. - При попытке добраться железнодорожным транспортом из Красноярска до Волгограда, мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции в городе Сызрань.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям - ч. 1,2 ст. 135(развратные действия), п. «б» ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.