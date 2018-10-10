2018-10-10T13:44:10+03:00
Звезды

В филармонии пройдет концерт Российского национального оркестра

Это традиционное мероприятие Красноярской ярмарки книжной культуры
Анна СНЕГИРЕВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В филармонии 1 ноября состоится традиционный для КРЯК концерт Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Как рассказали организаторы, концерт в этом году будет запоминающимся. В первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, во втором – прозвучат «Симфонические танцы» С.В. Рахманинова. При этом известно, что народный артист России Михаил Плетнев – один из лучших интерпретаторов музыки Чайковского, выступавший на лучших сценах мира с сольными программами и оркестрами разных стран.

- Михаил Плетнев «исполняет каждое сочинение как свое собственное, его интерпретации поразительны – подобное вряд ли под силу любому другому пианисту», - говорят организаторы. – Во втором отделении за дирижерский пульт встанет Кирилл Карабиц, он был дирижером-ассистентом Будапештского фестивального оркестра и Филармонического оркестра Радио Франции, главным приглашенном дирижером Страсбургского филармонического оркестра.

Напомним, что ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 2018 года в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках города. Инициатором и организатором этого культурного фестиваля традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главной темой XII КРЯКК станет «Четвертая индустриальная революция».

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