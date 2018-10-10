В Красноярском крае объявили конкурс на должность директора фонда капремонта
Министерство промышленности Красноярского края ищет нового руководителя фонда капремонта. Объявлен конкурс среди соискателей. Об этом стало известно сегодня. Поучаствовать может любой. Для этого нужно ознакомиться с условиями, подготовить пакет необходимых документов и подать заявление до 30 октября.
Известно, что отбор будет проходить в два этапа. Первый - квалификационный экзамен, который запланирован на 19 ноября, второй – тестирование. По сумме баллов составят рейтинг кандидатов и выберут победителя. Добавим, что должность вакантна с тех пор, как после многочисленных скандалов, связанных с задержкой работ и невыполнением подрядчиками обязательств, был расторгнут контракт с прежним руководителем Ниной Авдеевой.
Телефоны для справок: 8 (391) 223-35-32 доб. 130, 8 (391) 223-35-32 доб. 129, 8-923-330-95-05.