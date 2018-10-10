2018-10-10T13:10:07+03:00
Общество

В Красноярском крае объявили конкурс на должность директора фонда капремонта

Региональное министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ищет достойных кандидатов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Конкурс будет проходить в два этапаКонкурс будет проходить в два этапаФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство промышленности Красноярского края ищет нового руководителя фонда капремонта. Объявлен конкурс среди соискателей. Об этом стало известно сегодня. Поучаствовать может любой. Для этого нужно ознакомиться с условиями, подготовить пакет необходимых документов и подать заявление до 30 октября.

Известно, что отбор будет проходить в два этапа. Первый - квалификационный экзамен, который запланирован на 19 ноября, второй – тестирование. По сумме баллов составят рейтинг кандидатов и выберут победителя. Добавим, что должность вакантна с тех пор, как после многочисленных скандалов, связанных с задержкой работ и невыполнением подрядчиками обязательств, был расторгнут контракт с прежним руководителем Ниной Авдеевой.

Телефоны для справок: 8 (391) 223-35-32 доб. 130, 8 (391) 223-35-32 доб. 129, 8-923-330-95-05.

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