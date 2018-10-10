2018-10-10T12:40:59+03:00
Общество

Служба «005» обзавелась сайтом и выкладывает информацию об отключениях в Интернет

Ранее служба работала только в телефонном режиме
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Теперь сервис стал доступнееТеперь сервис стал доступнееФото: Мария ЛЕНЦ
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Служба «005» стала на порядок оперативнее – теперь информацию об отключениях холодной и горячей воды, электроэнергии и других коммунальных проблемах в городе красноярцы смогут узнавать на сайте сервиса в Интернете. Ранее диспетчерская служба работала только в телефонном режиме.

Сайт службы «005» - 005красноярск.рф. Информация по отключениям на нем выложена просто и доступно, есть возможность проверить планы отключения по районам. Правда, пока обратной связи через сайт нет, так что если у вас в доме проблема, чтобы о ней сообщить, необходимо звонить на общеизвестный телефон.

Администрация Красноярска уже во всю рекламирует новый сервис.

- Нет воды, света или отопления? Заходи на сайт 005Красноярск.рф, - рекомендуют в администрации. Это, безусловно, облегчит жизнь не только красноярцам, - снимет нагрузку на операторов сервиса, что немаловажно.

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