В Красноярском крае мужчина поджег дом соседей, чтобы не рассчитываться за такси

10 Окт. 12:04 2018-10-10T12:04:37+03:00

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Вечером 5 октября 21-летний житель Уяра добирался до дома на такси из соседнего поселка. Он знал, что рассчитываться за поездку нечем, однако все равно сел в такси. Когда машина подошла к дому, решил таксиста обмануть, сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю. Молодой человек попросил остановить у соседнего дома, вошел на веранду к соседям и зачем-то (зачем – установит психолого-психиатрическая экспертиза) поджег штору.

- После чего он направился к своему дому, откуда увидел, что дом соседей охвачен огнем, - рассказали в пресс-службе регионального Следкома. - При пожаре пострадала семья из 4 человек, проживавшая в доме: 60-летний мужчина скончался от ожогов, его 7-летняя внучка, ее 30-летняя мать и 31-летний сожитель с термическими ожогами площадью около 30 % находятся в ожоговом центре.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям - ч.3 ст.30 и п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчину задержали, он полностью признал свою вину.