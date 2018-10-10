2018-10-10T09:54:30+03:00
Общество

Опять «двойка»: пропавший 14-летний гимназист побоялся идти домой с плохой отметкой

14-летний ученик гимназии №13 сам вышел на связь с родителями
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Не вернулся мальчик домой из-за двойки в дневникеНе вернулся мальчик домой из-за двойки в дневникеФото: Мария ЛЕНЦ
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14-летний ученик гимназии №13 в Академгородке пропал вчера после уроков. Мальчик не вернулся домой из школы. Родители паренька, естественно, запаниковали: на дворе ночь, а его нет. Обратились в полицию и к волонтерам «Поиска пропавших детей - Красноярск». Те объявили поиски, распространили фото и приметы мальчика. Трудно даже представить, что они пережили за эти часы родители. Но... сегодня утром «потеряшка» сам вышел на связь.

Оказалось, подросток просто побоялся возвращаться домой, схлопотав в школе двойку. Вероятнее всего, мальчик испугался наказания. Но утром, поразмыслив, решил все-таки возвращаться. Родители самии отзвонились волонтерами, предупредив, что мальчик в порядке и вернулся домой. Ситуация станет хорошим уроком и для него, и для родителей. Ведь последним грозит штраф за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию. Где парень провел ночь - не сообщается.

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