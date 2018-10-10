2018-10-10T07:12:58+03:00
Общество

Проезд на площади Революции в Красноярске закроют на три недели

До конца октября движение на участке будет ограничено
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Реконструкция площади продолжаетсяРеконструкция площади продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Участок дороги с восточной стороны площади Революции между Маркса и Мира закрыт до 30 октября, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Проезд закрыли в связи с благоустройством площади Революции, и если ваш маршрут ранее проходил через этот участок, продумайте, как перестроить его по-новому. Откроется дорога в 00.00 30 октября, обещают в мэрии. Сейчас на ремонтируемом участке установлены специальные знаки.

Добавим, что на площади Революции в рамках благоустройства уже появились гамаки, аккуратные скамейки и качели. Теперь ремонтники взялись облагородить участок перед краевой библиотекой.

Отметим, что в среду, 10 октября, дорожники обещают открыть для проезда Урицкого ( от Парижской коммуны, 14 до Урицкого, 31). Его должны были сдать еще 23 сентября, однако сроки перенесли.

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