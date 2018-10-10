Онкобольные дети из Красноярска разрисуют космический скафандр для МКС

10 Окт. 06:53 2018-10-10T06:54:13+03:00

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Общественное движение «UNITY» организовало для ребятишек с онкологией благотворительный арт-проект «Скафандр», в рамках которого им предстоит разрисовать настоящий космический скафандр. В дальнейшем его отправят на МКС. И 19 октября к проекту присоединятся пациенты детской онкологии из краевой больницы Красноярска, они разрисуют ткань скафандра, пообщаются с космонавтами и получат самые настоящие сертификаты об участии в проекте с подписью космонавтов, а также космический шеврон, эмблему миссии.

Проект зародился в Хьюстоне (США), его автор - художник Йен Саймон, который решил таким образом продемонстрировать целительную силу искусства. В проекте участвуют люди со всего мира, которые борются с онкологией и не сдаются. Россия - одна из стран-участниц. У нас родилась идея создать свой скафандр под названием «Победа» и запустить его в космос. Скафандр весь прошлый год путешествовал по России и США. Затем его отправили в космос, а в феврале этого года вернули на Землю.

19 октября красноярцы смогут увидеть этот легендарный скафандр на выставке III Форума частных медицинских организаций Сибири.