2018-10-10T09:39:10+03:00
Общество

Бразильца-старовера, 20 лет прожившего в России, могут выдворить из-за отсутствия документов

Хановер Ефимофф ди Кейрос может быть выдворен из страны, несмотря на наличие семьи и детей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Бразилец Хановер Ефимофф ди Кейрос. Фото: Ольга СувороваБразилец Хановер Ефимофф ди Кейрос. Фото: Ольга Суворова
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До недавнего времени бразилец Хановер Ефимофф ди Кейрос вместе с женой и тремя детьми жил в Эвенкии, в труднодоступном месте. Семья старообрядческая, и документов у Хановера не было, что, в общем, не удивительно - традиция запрещает не только документы, даже продукты со штрих-кодами. Однако 22 сентября его задержали в Туруханске, куда мужчина явился добровольно. И теперь решением суда Хановера собираются депортировать.

Известно, что в Россию бразилец попал в раннем детстве, в 1999 году приехал сюда вместе с матерью. Отец остался в Бразилии и связь с ним утрачена. Бразильских документов у мужчины тоже нет. Своей родиной он считает Россию и, конечно, не хочет уезжать от жены и детей. У жены Хановера и детей также документов не имеется, - ни паспорта, ни свидетельств о рождении. Брак, согласно закону, не зарегистрирован, что также осложняет ситуацию.

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