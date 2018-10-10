Бразильца-старовера, 20 лет прожившего в России, могут выдворить из-за отсутствия документов

10 Окт. 06:30 2018-10-10T09:39:10+03:00

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До недавнего времени бразилец Хановер Ефимофф ди Кейрос вместе с женой и тремя детьми жил в Эвенкии, в труднодоступном месте. Семья старообрядческая, и документов у Хановера не было, что, в общем, не удивительно - традиция запрещает не только документы, даже продукты со штрих-кодами. Однако 22 сентября его задержали в Туруханске, куда мужчина явился добровольно. И теперь решением суда Хановера собираются депортировать.

Известно, что в Россию бразилец попал в раннем детстве, в 1999 году приехал сюда вместе с матерью. Отец остался в Бразилии и связь с ним утрачена. Бразильских документов у мужчины тоже нет. Своей родиной он считает Россию и, конечно, не хочет уезжать от жены и детей. У жены Хановера и детей также документов не имеется, - ни паспорта, ни свидетельств о рождении. Брак, согласно закону, не зарегистрирован, что также осложняет ситуацию.