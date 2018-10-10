В Красноярске закрыли дорогу в аэропорт: грузовик въехал в мост

10 Окт. 06:06 2018-10-10T06:06:59+03:00

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В Красноярске затруднено движение в сторону аэропорта, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Сегодня около 07.00 утра на трассе Р-255 Сибирь грузовик зацепил поднятым кузовом опору моста. Госавтоинспекторы рассказали, что машина двигалась со стороны Ачинска в направлении Красноярска. Повреждена одна из балок моста.

- Угрозы обрушения нет, - кратко комментируют в ГИБДД. -. Водитель пострадал, доставлен в медицинское учреждение.

Известно, что в данный момент на месте ДТП работают сотрудники Емельяновской ГИБДД, которые регулируют движение на аварийном участке, сообщает ТВК. Водителей отдельно предупреждают: поворот дороги в сторону аэропорта возле развязки закрыт! Добраться можно только через Элиту, либо, проехав в сторону Ачинска и повернув в аэропорт за виадуком.