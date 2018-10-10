Красноярских автомобилистов собираются штрафовать за парковку на газонах

10 Окт. 05:39 2018-10-10T05:43:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Заксобрания края хотят ввести изменения в закон об административных правонарушениях, согласно которым за парковку на газоне нужно будет заплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания. Отмечается, что похожая норма, которая ранее действовала, сейчас считается утратившей силу. И проблем это только прибавило. Как рассказал депутат Заксобрания Александр Глисков, жалоб на парковку на газонах поступает масса. Оштрафовать же таких парковщиков в крае пока невозможно даже через суд.

Тем не менее, в прошлом году Верховный суд России вынес определение, которое позволяет ввести штрафы за парковку на газонах. Большинство депутатов уже поддержало законопроект. Теперь его ждет доработка, затем его рассмотрят в первом чтении на комитете по безопасности и защите прав граждан. Как на это отреагируют автомобилисты - пока неизвестно.