В Красноярске ищут пропавшего 14-летнего гимназиста

10 Окт. 04:59 2018-10-10T04:59:07+03:00

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Волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» объявили срочный поиск 14-летнего Данила Воротникова. Известно, что мальчик вчера, 9 октября, вышел после уроков из гимназии номер 13 (Академгородок, 17г) и бесследно исчез. Дома Данил так и не появился. В момент пропажи на Даниле была курточка цвета хаки, голубая рубашка, синие брюки, замшевые черные тубли на белой подошве. С собой у мальчика синий рюкзак с оранжевой полоской.

Приметы Данила Воротникова: рост 160 сантиметров, серо-зеленые глаза, лицо в оспинках.

Если вы что-либо знаете о том, где находится Данил и куда ушел или видели его, пожалуйста, срочно свяжитесь с волонтерами или полицией. Данила ждут близкие.

«Горячие» телефоны: 8 (39133)2-58-50 - дежурная часть полиции в Емельяново; 8-950-99-66-066 - волонтеры (круглосуточно).