МВД распространило видео обысков в квартире основателя «Реставрации»

10 Окт. 04:13 2018-10-10T15:22:06+03:00

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МВД России накануне распространило видеокадры обыска и изъятия документов в квартире и обисе бывшего директора строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко. Сам Коваленко в данный момент спешно выехал за границу и скрывается в Италии. Напомним, его обвиняют в мошенничестве с квартирами дольщиков. Следствие считает, что Коваленко в прошлом году заключил с ними договоры на 150 миллионов рублей, зная, что разрешения на строительство у компании нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/672732" frameborder="0"></iframe> Видео обысков у директора Реставрации.Видео: МВД России

На видео сотрудники полиции опрашивают жену Коваленко, изымают партнерские договоры на его имя Коваленко, пачки евро и долларов и рублей, золотые украшения. По данным полиции, дома у Коваленко хранилось 17 миллионов в рублевом эквиваленте. В самой компании идет прокурорская проверка. На неделе в город прибудут представители федеральной службы по защите дольщиков - для аудита.

Решается вопрос об экстрадиции Коваленко из Италии.

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Напомним, в конце сентября крупная строительная компания объявила о своем банкротстве, заверяя при этом, что ответственности с себя не снимает и готова общаться с каждым дольщиком индивидуально. Накануне в Солнечном прошло масштабное собрание дольщиков. Люди в отчаянии, поскольку деньги (и немалые по нынешним временам) они внесли, а дождутся ли своих квартир – неизвестно (подробности).