2018-10-09T17:20:00+03:00
Происшествия

«Задыхался от дыма и уже вываливался из окна»: в Ачинске пожарные сняли мужчину с подоконника горящей квартиры

Еще бы немного, и все могло закончиться плохо
Ася ЖУКОВА
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«Задыхался от дыма и уже вываливался из окна»: в Ачинске пожарные сняли мужчину с подоконника горящей квартиры. Фото: Ачинск автоканал.«Задыхался от дыма и уже вываливался из окна»: в Ачинске пожарные сняли мужчину с подоконника горящей квартиры. Фото: Ачинск автоканал.
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В Ачинске Красноярского края задыхавшийся на пожаре мужчина едва не выпрыгнул в окно, спасаясь от едкого дыма. Все произошло сегодня около часа дня в первом микрорайоне.

Внезапно полыхнула квартира на третьем этаже. «Вроде как дети, живущие в ней, подожгли диван», - пишут в соцсетях.

На фото видно: из окна валит густой черный дым. Картина жуткая. Несколько жильцов оказались в огненной ловушке. В их числе – мужчина из квартиры по соседству с той, где начался пожар.

Чтобы не надышаться едкого дыма, он высунулся из окна, зажимал рот полотенцем. Но в конце концов не выдержал: влез на подоконник и хотел было спрыгнуть.

Однако подъехавшие пожарные развернули автолестницу и сняли его. Кроме того, из дома эвакуировали двух детей и двух женщин. Еще двум мужчинам пришлось вызывать «скорую».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, за 20 минут квартира выгорела дотла. Официальная причина пожара пока устанавливается.

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