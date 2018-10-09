9 Окт. 17:19 2018-10-09T17:20:00+03:00

«Задыхался от дыма и уже вываливался из окна»: в Ачинске пожарные сняли мужчину с подоконника горящей квартиры. Фото: Ачинск автоканал.

Еще бы немного, и все могло закончиться плохо

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В Ачинске Красноярского края задыхавшийся на пожаре мужчина едва не выпрыгнул в окно, спасаясь от едкого дыма. Все произошло сегодня около часа дня в первом микрорайоне.

Внезапно полыхнула квартира на третьем этаже. «Вроде как дети, живущие в ней, подожгли диван», - пишут в соцсетях.

На фото видно: из окна валит густой черный дым. Картина жуткая. Несколько жильцов оказались в огненной ловушке. В их числе – мужчина из квартиры по соседству с той, где начался пожар.

Чтобы не надышаться едкого дыма, он высунулся из окна, зажимал рот полотенцем. Но в конце концов не выдержал: влез на подоконник и хотел было спрыгнуть.

Однако подъехавшие пожарные развернули автолестницу и сняли его. Кроме того, из дома эвакуировали двух детей и двух женщин. Еще двум мужчинам пришлось вызывать «скорую».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, за 20 минут квартира выгорела дотла. Официальная причина пожара пока устанавливается.