8-метровая пирамида появится в сквере Красноярска

9 Окт. 16:47 2018-10-09T16:48:01+03:00

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Восьмиметровую пирамиду установят в сквере «Уют» Красноярска. Кто не знает, это на улице Железнодорожников, 19.

- Пирамида - это уникальная детская площадка, единственная за Уралом. Её мы впервые присмотрели в Москве и поняли, что она очень хорошо впишется в облик сквера, будет интересна ребятишкам, - рассказала член творческого коллектива архитекторов и проектировщиков Яна Чуй.

Сегодня, 9 октября, в сквере «Уют» выездное совещание по благоустройству скверов и дорожных развязок провел мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Глава города проинспектировал, как преображается (по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды») сам сквер. Здесь уложена брусчатка, подключены новые светильники, поставлены удобные скамейки.

- Здесь также появятся спортивные и игровые площадки, предусмотрены и спортивные тренажёры. Есть и зона для игры в шахматы. То есть сквер нацелен на людей с разными интересами, - продолжает Яна Чуй.

А еще тут посадят елку, сделают иллюминацию. Так что в новогодние праздники атмосфера будет особая. Кроме того, в сквере обещают высадить 700 деревьев и кустарников. Это будут яблони, рябина, ель, черемуха, барбарис и сирень.

- В этом сквере был несколько месяцев назад и сейчас его не узнать, - отметил Сергей Ерёмин. - Всё сделано по-современному, с новыми подходами, начиная от планировки и заканчивая озеленением, световым обустройством. Важно, чтобы для жителей сквер не был транзитным, а стал центром общественных, деловых, культурных и спортивных коммуникаций, чтобы люди хотели здесь гулять и проводить время. В целом, программа по благоустройству скверов Красноярска по федеральной программе выполнена на 90% в соответствии со всеми графиками.