В Красноярске подростки задушили мужчину из-за документов на квартиру

9 Окт. 16:23 2018-10-09T16:23:02+03:00

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В Красноярске трое подростков жестоко расправились с 58-летним мужчиной. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

Трагедия произошла 5 октября нынешнего года. В этот день житель улицы Парашютной познакомился с подростками. Пригласил их к себе, распили спиртное. После этого гости ушли. Но той же ночью решили вернуться.

- Двое 14-летних и 17-летний подростки проникли квартиру через окно, - поясняют следователи. - Они собирались ограбить квартиру и забрать документы на нее. Но хозяин начал сопротивляться. И тогда старший из парней задушил его.

На следующий день тело убитого обнаружила пришедшая в квартиру мать. Ошарашенная женщина тут же позвонила в полицию. На место выехали оперативники и следователь. Вскоре подозреваемых вычислили. Все они – из детского дома.

Кроме убийства, их подозревают в угоне автомобиля. Сейчас парней допрашивают. Что толкнуло их на преступление, выясняется