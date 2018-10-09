Первые в России фигуры старушки и колясочника установят на переходе в Красноярске

9 Окт. 16:08 2018-10-09T16:09:21+03:00

В минсоцполитики надеются: установленный макет старушки на переходе сделает дорогу более безопасной для маломобильных людей. Фото: КП - архив.

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На переходе в Красноярске поставят фотомакеты, изображающие маломобильных людей - старушку с тростью и инвалида-колясочника. Они появятся у перехода возле дома-интерната на улице Курчатова,5 .

- В последнее время на автодорогах широко используют макеты видеокамер, патрульных автомобилей, инспекторов ГИБДД, школьников, - напоминают в пресс-службе министерства социальной политики края. - Установка муляжей, имитирующих маломобильных людей – первый случай в России. Это должно привлечь внимание автомобилистов к месту, где чаще всего проезжую часть переходят люди с ограниченной мобильностью, и необходимостью заблаговременно сбросить скорость и быть предельно внимательными на нерегулируемых пешеходных переходах.

Как выяснилось, идею установить на переходе такие фигуры подали обычные красноярцы. Фотомакеты смонтируют уже завтра, 10 октября. А после этого дорожные полицейские проведут беседу с жильцами дома-интерната, напомнят им о правилах поведения на дорогах.