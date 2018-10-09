Бывший кинотеатр «Ударник» станет офисом с часами и подсветкой

9 Окт. 15:40 2018-10-09T15:41:13+03:00

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Бывший кинотеатр «ударник» в Красноярске сделают офисным центром. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, двухэтажное здание на Киренского, 86 построили в 1983-м году. Сначала в нем был кинотеатр, потом закрылся, помещения стали сдавать в аренду. В «нулевые» тут запустили клуб Nirvana, но и он долго не просуществовал. В последнее время здание занимал фитнес-центр.

Сейчас вид у строения удручающий: кое-где выставлены стекла, нет облицовки, крыша течет, лестницы разрушены. Поэтому было решено: надо реконструировать!

- При разработке проекта в первую очередь учитывался факт, что здание расположено на важной транспортной магистрали регионального значения, в районе улицы Волочаевской, - делится руководитель компании-собственника Матвей Морозов. – Также оно окружено автодорогами - Киренского и Копылова. Таким образом, существует обзор со всех четырех сторон - это высокая ответственность. Облик здания должен соответствовать самым современным стандартам, поэтому для него в первую очередь будет разработан паспорт фасада.

Итак, здание отремонтируют и осовременят, снабдят подсветкой, фасад украсят часами в технологическом стиле. Вокруг центра высадят живую ограду, рядом разобьют парковку и мощеные дорожки со скамейками для отдыха