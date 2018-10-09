2018-10-09T15:13:05+03:00
Происшествия

В Красноярском крае водитель разогнался до 191 км/ч прямо под камерой

Ее только поставили, никто о ней не знал
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае водитель разогнался до 191 км/ч прямо под камерой.В Красноярском крае водитель разогнался до 191 км/ч прямо под камерой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На трассе КрасноярскЕнисейск поставили новую камеру видеонаблюдения. Устройство, находящееся на участке между 17-м и 19-м километром, будет фиксировать скорость движения машин.

Пока оно запущено в тестовом режиме. Показывает, какая средняя скорость движения авто на участке, сколько человек нарушили ПДД, и на какой скорости «летели».

Отрезок трассы здесь оживленный. Поэтому камера необходима. Поскольку скорость она измеряет среднюю, то разогнаться и прямо перед камерой резко замедлится, не получится.

- Суть работы новой системы следующая: идет фиксация скорости на заезде, а через определенное расстояние стоит еще одна камера, которая фиксирует скорость еще раз, - пояснил замначальника управления автомобильных дорог по Красноярскому краю по информационным технологиям Михаил Буйлов.

Только за первые полдня работы система заметила 221 нарушение. Один водитель разогнался до 191 км/ч. Но скоро тем, кто носится здесь на больших скоростях, начнут приходить штрафы.

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