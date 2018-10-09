2018-10-09T12:53:28+03:00
Происшествия

Агрессивных мотоциклистов задержали на Столбах под Красноярском

Они представлялись полицейскими
Ася ЖУКОВА
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Агрессивных мотоциклистов задержали на Столбах под Красноярском. Фото: пресс-служба заповедника.Агрессивных мотоциклистов задержали на Столбах под Красноярском. Фото: пресс-служба заповедника.
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На Столбах под Красноярском поймали группу агрессивных мотоциклистов. Они разъезжали по тропам, распугивали людей, сообщили в пресс-службе заповедника.

Все произошло в прошедшие выходные. Четверо молодых человека на кроссовых мотоциклах, не обращая внимания на запрещающие знаки, приехали на заповедную территорию через фанпарк «Бобровый лог». По Каштаковской тропе, разгоняя туристов, выехали на «Центральные Столбы» и спустились по тропе Огнёвка на Лалетинскую дорогу.

Затем прокатились по заполненной людьми дороге к кордону Лалетино. Там двоих из них задержали государственные инспекторы и сотрудники Росгвардии.

До этого мотоциклистов пытались остановить посетители и сотрудники. Но они вели себя вызывающе, вдобавок представлялись полицейскими.

- В результате был причинен значительный ущерб природному комплексу заповедника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении всех лиц, причастных к данному правонарушению, - говорят в пресс-службе заповедника.

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