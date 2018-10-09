Уникальное исследование студентки из Красноярска впечатлило зарубежных ученых

9 Окт. 10:40 2018-10-09T10:40:14+03:00

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Пятикурсница Красноярского медуниверситета покорила западных ученых своей уникальной работой. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На международном конгрессе в Вене Анна Усольцева представила результаты исследования по изучению влияния препарата «Леветирацетам» на больных эпилепсией. (До нее в России этим никто не занимался).

- Выяснилось, что действие нового зарубежного препарата определяется генетическими и психическими особенностями человека и его назначение российским пациентам возможно только после полного медицинского обследования. В противном случае риск развития нежелательных лекарственных реакций увеличивается в разы, - говорят в администрации.

В итоге доклад Анны очень высоко оценили мировые эксперты. Уже есть договоренность о сотрудничестве с коллегами из Израиля.

- Я в восторге от конгресса, его масштабы поражают! Одно дело, когда ты общаешься только со специалистами из своей страны, другое, когда у тебя есть возможность взаимодействовать с коллегами и экспертами всего мира. Очень благодарна Краевому фонду науки за такую возможность, - рассказывает девушка.