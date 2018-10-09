2018-10-09T10:05:43+03:00
Общество

Новый кредит на 700 млн рублей берет мэрия Красноярска

«Для погашения муниципальных долговых обязательств»
Ася ЖУКОВА
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Новый кредит на 700 млн рублей берет мэрия Красноярска.Новый кредит на 700 млн рублей берет мэрия Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Департамент финансов администрации Красноярска намеревается взять в кредит у банков 700 миллионов рублей. Информация о четырех аукционах (двух по 200 миллионов и двух по 150) появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, начальная максимальная ставка составит 8,75% годовых. Цель оформления кредита - «для погашения муниципальных долговых обязательств». Источник финансирования – городской бюджет на 2018-й и 2019-й годы.

- Объем муниципального долга в результате указанных мероприятий не изменится, напротив, расходы на его обслуживание снизятся, - пояснили в администрации Красноярска. - Аукцион пройдет 29 октября.

Напомним, в конце августа мэрией были объявлены торги на привлечение дополнительных кредитов. Всего на сумму 1.2 миллиарда рублей. В итоге половину – 500 миллионов – предоставит «Банк Акцепт» под ставку 8,25%.

На другие аукционы заявок не было – из-за повышения Центробанком ключевой ставки, которое случилось накануне. Так что необходимые 700 миллионов возьмут в кредит уже под другой процент.

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