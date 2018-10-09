2018-10-09T09:45:41+03:00
Общество

Авиакомпанию в Красноярском крае наказали за самолеты без инвалидных кресел

…рассказали в транспортной прокуратуре
Ася ЖУКОВА
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Авиакомпанию в Красноярском крае наказали за самолеты без инвалидных кресел.Авиакомпанию в Красноярском крае наказали за самолеты без инвалидных кресел.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае авиакомпанию обязали купить в самолеты инвалидные кресла. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Недавняя проверка, проведенная в отношении компании «Турухан», показала: предприниматели не соблюдают права инвалидов.

- В нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации таким пассажирам не предоставлялась услуга по временному использованию кресла-коляски для передвижения на борту воздушных судов Ан-24 и Як-42 в связи с отсутствием этого оборудования, - рассказал заместитель Красноярского транспортного прокурора Никита Вишняков.

Также на сайте компании не было версии для слабовидящих. Чтобы устранить нарушения, генеральному директору компании внесли представление. И вскоре кресла-коляски были куплены, сайт тоже привели в порядок.

Тем не менее руководство фирмы привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение должностным лицом, ответственным за организацию системы транспортного обслуживания населения и эксплуатацию транспортных средств, требований законодательства, предусматривающих включение в систему транспортного обслуживания населения транспортных средств, доступных для инвалидов». Назначен штраф – 2 тысячи рублей.

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