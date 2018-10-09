2018-10-09T09:26:03+03:00
Общество

Рост тарифов на холодную воду в Красноярске оплатят из краевого бюджета

На жителях он не отразится
Ася ЖУКОВА
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Рост тарифов на холодную воду в Красноярске оплатят из краевого бюджета.Рост тарифов на холодную воду в Красноярске оплатят из краевого бюджета.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Рост тарифов на холодную воду в Красноярске компенсируют из бюджета края. Об этом сообщил порталу Dela первый заместитель министра тарифной политики края Александр Ананьев.

С 1 октября у нас резко – примерно на 20% - «подорожала» холодная вода. Тогда как, по закону, больше, чем на 4% в год тариф расти не может. Иначе остальное придется оплачивать из региональтного бюджета.

Подобная практика существует больше 10 лет. Так что повышение по карману красноярцев не ударит, говорит Александр Ананьев. Если же вы получите квитанции с завышенными суммами, надо жаловаться в Стройнадзор.

Напомним, недавно ресурсники обратились в ФАС с жалобой на то, что при расчете тарифа не были учтены все затраты. В итоге антимонопольщики прислушались к их доводам. И тариф был повышен.

С начала октября он вырос на 3,6 рубля. Теперь стоимость за кубометр - 24,73 рубля. Кстати, это второе повышение за нынешний год. В июле тариф также увеличивался – на 0,79 рублей.

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