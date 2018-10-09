2018-10-09T07:55:18+03:00
Происшествия

Пропавшая в Бородино школьница спустя неделю найдена живой

Об этом сообщили волонтеры
Ася ЖУКОВА
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Пропавшая в Бородино школьница спустя неделю найдена живой. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Пропавшая в Бородино школьница спустя неделю найдена живой. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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15-летняя Ольга Пиго, пропавшая в Бородино, найдена в Красноярске. С ней все в порядке. Об этом сообщили в своем паблике волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Напомним, девушка исчезла еще 1 октября. Около трех часов дня ушла из дома, расположенного на улице Октябрьская. И больше сведений о ней не было.

Олю искала полиция и волонтеры. Распространяли ориентировки, опрашивали друзей и знакомых. Незнакомые люди обращались к девушке прямо на стене группы:

- Оля, выйди на связь! Береги себя. Позвони хотя бы волонтерам, тут такие ребята, они помогут, чем смогут.

Но она не откликалась. И вот накануне поздно вечером стало известно: «Жива. Найдена в Красноярске».

- Ух, слава Богу, - тут же отреагировали люди. – Оленька, не теряйся больше, береги себя и маму.

Рассказывают, что девушку уже отправили в Бородино. И сейчас она дома, с семьей.

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