Пропавшая в Бородино школьница спустя неделю найдена живой
15-летняя Ольга Пиго, пропавшая в Бородино, найдена в Красноярске. С ней все в порядке. Об этом сообщили в своем паблике волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск».
Напомним, девушка исчезла еще 1 октября. Около трех часов дня ушла из дома, расположенного на улице Октябрьская. И больше сведений о ней не было.
Олю искала полиция и волонтеры. Распространяли ориентировки, опрашивали друзей и знакомых. Незнакомые люди обращались к девушке прямо на стене группы:
- Оля, выйди на связь! Береги себя. Позвони хотя бы волонтерам, тут такие ребята, они помогут, чем смогут.
Но она не откликалась. И вот накануне поздно вечером стало известно: «Жива. Найдена в Красноярске».
- Ух, слава Богу, - тут же отреагировали люди. – Оленька, не теряйся больше, береги себя и маму.
Рассказывают, что девушку уже отправили в Бородино. И сейчас она дома, с семьей.