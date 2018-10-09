Красноярских врачей ждут годовые стажировки за рубежом

9 Окт. 05:46 2018-10-09T05:46:42+03:00

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Красноярские врачи будут больше стажироваться за границей. Их командировки могут продолжаться по году. Такое предложение внес губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании, посвященном развитию здравоохранения.

Глава региона отметил: стажировкам врачей за рубежом нужно уделить особое внимание. Сейчас, по словам исполняющего обязанности министра здравоохранения края Виталия Денисова, отбор для участия в программе по обучению в больницах Германии прошли 25 специалистов.

Однако для полного погружения этого недостаточно, отметил Александр Усс:

- Мы не должны поездки за рубеж превращать в медицинский туризм. Я считаю, что у нас должен быть ещё один формат стажировок, где врачи смогут отработать в клиниках год. Мы должны ежегодно отправлять туда группу из 10-20 человек, тех, кто впоследствии будет успешно оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. На это нельзя жалеть денег.

Напомним, Красноярский край участвует в реализации шести федеральных проектов в сфере здравоохранения. Вот их направленность: модернизация лечебных учреждений и, как результат, снижение показателей на смертности от заболеваний. Например, несколько проектов будут нацелены на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями