Красноярских врачей ждут годовые стажировки за рубежом
Красноярские врачи будут больше стажироваться за границей. Их командировки могут продолжаться по году. Такое предложение внес губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании, посвященном развитию здравоохранения.
Глава региона отметил: стажировкам врачей за рубежом нужно уделить особое внимание. Сейчас, по словам исполняющего обязанности министра здравоохранения края Виталия Денисова, отбор для участия в программе по обучению в больницах Германии прошли 25 специалистов.
Однако для полного погружения этого недостаточно, отметил Александр Усс:
- Мы не должны поездки за рубеж превращать в медицинский туризм. Я считаю, что у нас должен быть ещё один формат стажировок, где врачи смогут отработать в клиниках год. Мы должны ежегодно отправлять туда группу из 10-20 человек, тех, кто впоследствии будет успешно оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. На это нельзя жалеть денег.
Напомним, Красноярский край участвует в реализации шести федеральных проектов в сфере здравоохранения. Вот их направленность: модернизация лечебных учреждений и, как результат, снижение показателей на смертности от заболеваний. Например, несколько проектов будут нацелены на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями