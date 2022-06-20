«Роснефть» подала в суд на проектировщика метро в Красноярске, арестованного за хищения

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В Москве компания «Роснефть» подала иск к бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Ранее он был задержан в столице, а позже отправлен в Красноярск и арестован по подозрению в хищении 900 миллионов рублей на проекте красноярского метро.

Как сообщается в картотеке Арбитражного суда Москвы, «Роснефть» подала иск к Митволю и журналисту Андрею Караулову. Документы поступили в суд еще в пятницу, 17 июня, однако детали иска пока не раскрываются.

Заниматься делом будет судья Ольга Козленкова: она специализируется на репутационных исках и защите интеллектуальной собственности. Вероятно, иск «Роснефти» как раз связан с защитой репутации – несколько месяцев назад Митволь в интервью Караулову сообщал, что коммерческие долги корпорации якобы доходят до триллиона долларов.

Отметим, что Митволь занимает место председателя совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ». Его задержали в московском аэропорту Внуково, при попытке улететь на отдых за границу. После задержания Митволь признал вину и пообещал «сдать» своих сообщников по коррупционной схеме.

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