Лучшие шахматисты Красноярского края и Иркутской области сошлись в чёрно-белых баталиях в межрегиональном шахматном турнире «Территория будущего» на призы ИНК

Автор фото: Евгений Козырев

Автор фото: Евгений Козырев

На торжественном открытии шахматистов приветствовали: председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, министр спорта региона Павел Богатырев и представители организаторов турнира из Иркутской нефтяной компании и Федерации шахмат Иркутской области.

Павел Богатырев поздравил участников со стартом соревнований и вручил приветственный адрес губернатора Игоря Кобзева: «Считаю, что шахматы не только гимнастика для ума, они формируют характер. Человек, играющий в шахматы, тем более на высоком уровне, умеет просчитывать свои действия, видеть на несколько шагов вперед. Участникам игр хочу пожелать спортивной удачи, ведь в любом виде спорта это необходимая составляющая».

Губернатор Красноярского края Александр Усс принять участие в открытии турнира не смог, но прислал приветственное письмо со словами: «встреча сильнейших гроссмейстеров Иркутской области и Красноярского края представляет несомненный интерес для профессионалов и поклонников этого особого вида спорта. Уверен, турнир подарит зрителям яркие впечатления, обогатит участников Новым опытом, позволит каждому показать свой лучший результат».

Автор фото: Евгений Козырев

В первый день соревнований померились силами сильнейшие игроки Красноярского края и Иркутской области. Игры между сборными командами велись по схевенингенской системе. Красноярский край представили: Александр Пискунов, Дмитрий Хегай, Дмитрий Аниконов, Сергей Заблоцкий, Владислав Михель, Андрей Великосельский. За Иркутскую область выступили: Дмитрий Оболенских, Александр Шёлк, Антон Шомоев, Александр Широковский, Яков Гинзбург, Валентин Крон.

19 июня состоялась матчевая встреча в 2 тура между сборными ИНК и СУЭК, победу одержала команда Иркутской нефтяной компании.

Автор фото: Евгений Козырев

- Борьба была красивой и бескомпромиссной. Количества ничьих практически не было, – рассказал Андрей Великосельский, финансовый директор СУЭК и один из организаторов турнира. - До этого мы проводили матчи между командами Иркутской области и Красноярского края - это было в Бородино, там тоже играли все сильнейшие игроки. Но в этот раз у иркутских шахматистов осталось чуть больше сил на финише, поэтому в последнем туре они буквально вырвали победу.

«Вишенкой на торте» стал сеанс одновременной игры для 22 детей в возрасте от 6 до 15 лет, которую провёл международный гроссмейстер Дмитрий Хегай. Он же и выбрал лучших игроков – Андрею Маркову и Эдуарду Комарову были вручены заслуженные кубки.

Автор фото: Евгений Козырев

Соревнования были организованы в полном соответствии с правилами вида спорта «шахматы» и не противоречили правилам игры в шахматы FIDE. Все результаты направлены для обсчета международного и российского рейтингов. Победители, призеры и участники получили денежные призы и памятные подарки. Организаторы планируют сделать межрегиональный шахматный турнир на призы ИНК традиционным спортивным мероприятием, привлекающим все большее число участников

«Хотелось бы поблагодарить организаторов, мероприятие было подготовлено на очень высоком уровне, даже несмотря на то, что сам турнир был товарищеским. А состав участников по рейтингу вполне соответствовал этапу кубка страны. Что же касается, моего сеанса одновременной игры, то думал, будет легче. Оказалось, что среди 22 юных спортсменов, много профессионалов, начинающих, конечно. Но, было сложно, - поделился своими впечатлениями Дмитрий Хегай.

Яков Гинзбург оценил результаты прошедшего мероприятия:

Сергей Карякин дал высокую оценку уровню организации межрегионального шахматного турнира «Территория будущего»:

Трансляцию игр межрегионального шахматного турнира «Территория будущего» можно посмотреть из любой точки мира на YouTube-канале ИНК