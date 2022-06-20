Пять дней в африканской тюрьме за фото девочки: всемирно известный фотограф привез в Дудинку проект «Мир в лицах»

Портрет подростка-нганасана украшает сегодня зал ООН в Женеве Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Во-первых, здравствуйте. Меня зовут Вениамин Безруких. Мне 19 лет, я из поселка Усть-Авам, в Дудинке я учусь в колледже, - парнишка широко улыбается рядом со своей фотографией, сделанной четыре года назад. Почти не изменился. Ну, разве что немного повзрослел.

Рассказывает:

- Я учился играть на варгане, пришел на занятия в дом культуры у себя, в Усть-Аваме, а там говорят: «Приехал крутой фотограф, будет снимать представителей коренных народов севера. Мне принесли нганасанский костюм, я оделся и позировал. Костюм самый настоящий, из оленьих шкур. У нас многие хранят такие костюмы, есть даже мастер, который занимается таким народным промыслом. В руках у меня маут – аркан, чтобы оленей ловить. На ногах бакари, в них удобно по снегу ходить – если проваливаешься, то легко вытащить ноги, снег не попадает внутрь. Меня сфотографировали и я пошел...

Крутой фотограф – это Александр Химушин. В марте 2018 года он прилетал на Таймыр, чтобы сделать серию фотографий. А сегодня портрет нганасанского мальчика Вениамина Безруких украшает зал в отделении ООН в Женеве.

Ледяной ветер в Дудинке фотографа не смущал - он привык к разным экстримам Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В конце мая в Дудинке открылась выставка «Мир в лицах» (The World in Faces), на которой представлены 60 портретов представителей коренных народов планеты. На презентацию 28 мая прилетал сам автор. В тот день в столице Таймыра дул сильный ветер, довольно холодный. Местные к нему привыкли, а вот гости ежились, потирали озябшие руки, но с интересом ходили кругами возле экспонатов.

Там мы и пообщались с фотографом, он охотно с удовольствием рассказал о себе и своей работе.

К слову, продлится выставка до конца июня. Как говорится, «будете у нас на Крайнем Севере – забегайте». Не пожалеете. Тем более что формат выставки – уличный, смотреть можно и днем, и белой ночью.

Из 60 портретов 10 были сделаны на Таймыре. На фото ненец и долганин Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Он крутой, но герои об этом не знают

Александр Химушин и в самом деле крутой фотограф, о котором делали репортажи CNN, Daily Mail, National Geographic, а также российские каналы и журналы. Он родом из Якутии, два десятка лет назад перебрался в Австралию. Ну как перебрался... Там у него дом, где он проводит время между своими перелетами по всему миру. Часто бывает в России. Одним словом, живет в путешествиях.

Его герои даже не подозревают о том, насколько он известный, но с удовольствием позируют ему. Александр сам по себе человек позитивный, жизнерадостный, располагает к себе. Потому и портреты у него получаются живые, с глубоким содержанием. Своих героев он находит в пустынях, в горах, тропиках или в тундре. Готов ехать за ними туда, куда не ступала нога человека из цивилизации. Он снимает представителей коренных народов в национальной одежде, мужчин и женщин, любого возраста. На их родине, стремясь подчеркнуть этническую принадлежность. Название многих народов мы даже не слышали.

А это хакасы и селькупы Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Кстати, фотографию Вениамина Безруких Химушин сделал, когда полтора месяца жил на Таймыре – в Дудинке, Волочанке, Усть-Аваме. Снял тогда представителей пяти местных народов – ненцев, энцев, долган, нганасан и эвенков.

А все началось...

... больше 10 лет назад. Александр подметил, что среди фотографий, который он привозит из своих поездок, портреты получаются по-особенному. Да и когда показывал фотографии друзьям, люди вызывали у них наибольший интерес. Стал откладывать их в отдельную папку. Так и родился проект под названием «Мир в лицах». Сегодня у него в списке 90 стран, где он побывал в погоне за ценными кадрами. Снято более 100 народностей.

- 476 миллионов человек на земле сейчас называются малочисленными коренными народами, то есть живут на исторической территории своих предков. У них другое отношение к природе, к своему месту. «Мир в лицах» не заканчивается, он постоянно пополняется. Он бесконечен, потому что людей, традиций и культур много. Везде хочется побывать, везде оставить свой след и получить взамен новую энергию, опыт и рассказать об этом всему миру.

Женщины народности цутухиль из Гватемалы и халха из Монголии Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В 2019 году состоялась первая масштабная выставка проекта – в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. Летом 2021 года «Мир в лицах» выставлялся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и был приурочен к декаде коренных языков. А в ноябре 2021 года – в штаб-квартире отделения ООН в Женеве. Туда, кстати, летал и таймырский народный ансамбль «Хейро», северяне выступили так, что иностранные гости остались в культурном шоке.

На этот раз в Дудинку автор привез 60 портретов, а всего в проекте их сейчас 170. Доставить экспонаты из Швейцарии было делом долгим, непростым и недешевым. Помощь в этом фотографу оказывает компания «Норникель».

- Общаюсь с «Норникелем», они спрашивают: «Что можно сделать для коренных народов Севера?» Я им говорю: устроить обмен – отправить наших в Африку, в Южную Америку. А сюда пусть приедут их народности. Это будет классно, когда представители малых народов будут чувствовать, что они – часть большого мира», - признается Александр.

В Дудинку привезли 60 фотографий из 170 Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Что ни портрет, то история

Что ни портрет – то история. За каждым героем приходится куда-то ехать, лететь за сотни и тысячи километров. Александр признается: по миру катается в одиночку. Порой на свой страх и риск. Но своими приключениями делится с удовольствием, причем все в позитивном ключе.

- Из-за этой фотографии я провел пять дней в африканской тюрьме, - показывает он на портрет темнокожей девушки с широкой белоснежной улыбкой. Снимок был сделан в Джибути. – У них там диктатура, они подумали, что я вражеских шпион, раз хожу и фотографирую. Провели обыск в гостинице, удалили все до единой фотографии с жесткого диска. Потом разобрались, кто я такой. Чудом выбрался, меня депортировали из страны и по-хорошему предупредили: «Больше сюда не приезжай».

Та самая фотография, из-за которой Александр Химушин провел пять дней в тюрьме Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- А как же эта фотография с девушкой?

- Россия славится своими хакерами. С пятой попытки мне восстановили фотографии, - смеется Химушин.

- А девочка с крокодилом?

Слева - та самая девочка с крокодилом из Папуа-Новой Гвинеи Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Для них крокодилы – что для нас домашние кошки. Это фото я сделал в Папуа – Новой Гвинее. Меня туда пригласил австралиец, сказал: «Приезжай, мои знакомые тебя там встретят». Но за сутки до вылета там случились волнения и аэропорт закрыли. Все шло к тому, что туда лучше не соваться. Но у меня же билеты куплены! Я дождался, когда аэропорт откроют, прилетел, меня никто не встретил. Стою, оглядываюсь, что делать. Вижу – два парня-миссионера из Германии, направлялись проповедовать, мне с ними было по пути. Пять часов мы плыли в каноэ до нужной деревни. Кстати, миссионеры свалили уже через пару дней, а я неделю жил с местными аборигенами в доме на сваях. Дом стоял прямо на реке (там днем и ночью жара +30°С), мне нужно было спускаться в реку, чтобы освежиться, а в мутной воде полно крокодилов. Так что я рисковал каждый день. Окунаешься и боишься, не откусит ли крокодил руку или ногу.

У автора к героине этой фотографии особое отношение: у нее груди целое состояние, которое она не продаст ни за какие деньги Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Возле фотографии пожилой женщины-чувашки с внучкой Александр задержался чуть дольше. У него к ней особое отношение. На бабушке массивное и тяжелое, в несколько рядов, украшение из старинных монет времен Российской империи. Есть «екатерининки», есть более поздние монеты. Ценность неимоверная.

- Она живет в обычном доме, в селе. Но где-то в сундуке у нее хранится этот наряд, который она бережет и надевает лишь в особых случаях. Она дорожит им, потому что он – ее культура, память ее предков. Я был удивлен: продай она одну – две монетки, она бы сейчас в новом коттедже жила. Но ей не нужен коттедж, у нее другие ценности.

Или вот еще: портрет старейшины национального эскимосского поселка Новое Чаплино, на Чукотке. Старейшина снят вместе с сыном и охотничьей собакой по кличке Рыжик.

Это старейшина поселка на Чукотке, где живут эскимосы Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Это семья Макотрик, известные люди, представители народности юпик (включены в число эскимосских народов). У нас в России живет плюс-минус 1,5 тысячи эскимосов. В 50 километрах от этого поселка уже Аляска. И это единственное место, где люди до сих пор занимаются китобойным промыслом, потому что это всегда было и остается традиционным способом добычи пищи.

Напоследок

В конце нашей встречи фотограф признался:

- Выставки – это круто, но я люблю работать с людьми, снимать. Это то, чем я живу. У меня тысячи фотографий, я даже не все еще обработал. Поэтому собираюсь вообще издавать книгу. Но где найти на все время? У меня впереди много масса планов, куда поехать и кого снимать. Круто было, конечно, сделать выставки в ООН, в ЮНЕСКО. Но мне хочется двигаться дальше, снимать еще и еще. Вот несколько лет еще поезжу. А книга… книгу буду издавать уже на пенсии. Так что еще не скоро выйдет.