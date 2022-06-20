В Красноярском крае единороссы поздравили медработников с профессиональным праздником

Фото: Единая Россия

В Красноярском крае активисты партии «Единая Россия» совместно с молодогвардейцами чествовали коллективы медицинских учреждений в День медработника. Медикам были вручены сладкие сюрпризы, цветы и сказано много добрых слов.

Фото: Единая Россия

Так, в Лесосибирске, в Доме культуры «Сибирь» партийцы поздравляли с профессиональным праздником сотрудников Лесосибирской межрайонной больницы. Самым достойным медицинским работникам вручили благодарственные письма от главы города Андрея Хохрякова, и от Министерства здравоохранения Красноярского края.

Фото: Единая Россия

- Сегодня чествовали лесосибирских медиков за многолетний добросовестный труд. Это лишь малая благодарность за их терпение и вложенные силы в здравоохранение Лесосибирска. Спасибо, что остаетесь верны своей профессии и нашему городу. Крепкого вам здоровья, счастья и семейного благополучия! Не все проблемы здравоохранения решены в нашей стране и в городе, однако совместно с главным врачом, с министерством здравоохранения мы делаем все, что в наших силах, чтобы расширялся спектр медицинских услуг, появлялось новое современное оборудование и врачебные кадры, - рассказал в соцсетях глава города.

Фото: Единая Россия

В Иланском районе активисты местного отделения «Единая Россия» также поздравили медицинских работников с их профессиональным праздником, выразили признание и благодарность за их самоотверженный и нелегкий труд. Партийцы пожелали врачам здоровья, профессиональных успехов, достатка и благополучия, а также подарили торт и цветы.

Фото: Единая Россия

В Емельяновском районе единороссы поздравили коллектив районной больницы. От имени местного отделения «Единой России» активисты вручили благодарственные письма работникам. Заместитель секретаря местного отделения Иосиф Кольман пожелал медикам мира, добра и успехов в профессии.

Фото: Единая Россия

Поздравления организовали также единороссы всех районов Красноярска. В Советском районе партийный актив «Единой России» поздравил сотрудников Красноярского межрайонного родильного дома № 4. Главному врачу Людмиле Поповой и всему коллективу были вручены благодарственные письма с наилучшими пожеланиями, а также торты к чаю.

«В период пандемии на всю систему здравоохранения легла многократная нагрузка. Наши медики её выдержали. Спасибо вам за ваш труд! И главное, будьте здоровы!», - отметили в местном исполкоме.