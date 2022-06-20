Заповедник «Хакасский» ищет волонтеров, готовых на все лето стать экскурсоводами

Озеро Беле Фото: Мария ЛЕНЦ

Заповедник «Хакасский» ведет набор волонтеров, готовых стать на все лето экскурсововдами на одном из самых топовых маршрутов «Тайны горы Чалпан» участка «Озеро Беле». Как рассказывают в администрации, никакими особыми навыками обладать не нужно – всему научат бесплатно.

Волонтерам предлагают поработать весь туристический сезон – рассказывать путешественникам об истории и легендах заповедника, проводить экскурсии по маршрутам, консультировать и анкетировать посетителей, а также обязательно доносить правила пребывания на особо охраняемой природной территории.

Взамен, волонтеры получат возможность жить в эколого-экскурсионном комплексе «Скалки», в стилизованной этнической юрте, на побережье озера Беле и бесплатное питание.

Каждый желающий провести лето в заповеднике «Хакасский» в качестве экскурсовода, должен быть старше 18 лет, обязательно иметь прививку от клещевого энцефалита или страховку от укуса клеща. С каждым участником подписывается волонтёрский договор.

График работы: 7/7, ежедневно с 9:00-12:00 и 14:00-20:00.

Более подробную информацию можно узнать в администрации заповедника «Хакасский» с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 или по телефону 8 (3902) 35-22-04 (приемная), 8-902-011-7454 (Шелестова Ксения Александровна, отдел по развитию туризма)