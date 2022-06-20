Самое «трезвое село» Тувы правительство республики поощрит миллионом рублей

Деньги вручат нескольким селам, занявшим первое, второе и третье места Фото: Мария ЛЕНЦ

В Республике Тыве пройдет конкурс «Трезвое село» с призовым фондом миллион рублей. Как рассказали в правительстве региона, такой формат поможет снизить употребление алкоголя в республике, и, как следствие, количество преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.

В Туве проводится целый комплекс мер по борьбе с алкоголизмом и незаконным оборотом опьяняющих напитков, особенно «самопальных». Конкурс является одной из мер, инициированных главой республики. О необходимости провести такое мероприятие Владислав Ховалыг заявил в послании парламенту на 2022 год. Эта информация вызывала настоящий ажиотаж среди населения – не дожидаясь начала конкурса, «зоной трезвости» объявили себя сразу 5 сел.

На сегодняшний день принимать участие уже можно официально. Для этого жители села на общем собрании должны принять решение об объявлении своего поселения «территорией трезвости». Но этого не достаточно – также необходимо продумать план мер, которые помогут снизить употребление алкоголя в поселке и реализовать их.

Итоги подведут в конце 2022 года. Победителей будут выбирать в трех категориях: большие (от 1 до 5 тысяч жителей), средние (от 200 до 1 тысячи человек) и малые (менее 200 жителей) сёла. Большие и средние поселки будут бороться за 1 миллион рублей, малые – за 600 000. Населенные пункты, занявшие вторые и третьи места, получат до 100 000 рублей.

Резонный вопрос – как проверить, так сказать, результат? Понятно, что в чем-то придется полагаться на данные главы сельсовета, участкового, - вплоть до продавца в магазине, ведь к каждому поселку «надзирающего» не поставишь.

Жюри будет оценивать - снижение в магазинах продаж легального алкоголя, сокращение количества преступлений, совершенных пьяными жителями, работа соцслужб с семьями, нуждающимся в помощи из-за алкогольной зависимости и так далее.