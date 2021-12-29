В Якутии на Новый год ожидаются 60-градусные морозы

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Жителей Якутии предупредили о 60-градусных морозах в Новый год. По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, серьезное понижение температуры ожидается в низинах на северо-востоке 1 января.

Так, 31 декабря метеорологи обещают днем и ночью от -46 до -51 градуса, днем 1 января от -42 до -47 градусов, а в низинах на северо-востоке днем и ночью от -52 до -57 градусов мороза.

В регионе ожидается небольшой снег на юго-западе, юге и Колыме. Туманы придут к жителям центральной и северо-восточной части Якутии.

Отметим, что в 2021 году была зафиксирована максимально низкая для прошлой зимы температура: 21 января отметка термометра остановилась на делении -58 градусов. Рекорд отметили на метеостанции Хабардино, на западе Якутии, в верховьях реки Вилюй.

Экстремально низкие температуры для этого региона скорее обыденность, но ЧП из-за морозов там происходят довольно часто.

Напомним, что 24 декабря 2021 года в Якутии колонна из грузовиков увязла в снегу в 50-градусный мороз. К счастью, водителей обнаружили с воздуха утром 25 декабря. К тому времени машины, кроме одной, уже замерзли из-за отсутствия топлива, а 11 дальнобойщиков укрылись в фуре, где была оборудованная печь.

Также в декабре 2021 года водитель-пожарный спас троих человек от верной гибели на якутской трассе. Два водителя и пассажир замерзали в сломанных машинах при температуре -50. Но, как рассказали спасенные, многие просто проезжали мимо них и никто не остановился, чтобы помочь.

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Суровая якутская зима с морозами от -45 и ниже - дело страшное и очень опасное, особенно для автолюбителей. Если машина сломается в городе и поселке в серьезные холода, то проблем особых не будет. Замерзшего водителя всегда отогреют, напоят чаем и предложат помощь, люди ведь совсем рядышком. Но если поломка авто происходит на трассе, то тут только остается молиться и надеяться, что кто-то проедет мимо и остановится, чтобы помочь. (подробнее)

12 грузовиков застряли на трассе в Якутии в 50-градусный мороз

В Якутии колонна из 12 грузовиков увязла в снегу. Дальнобойщики едва не замерзли в остывающих машинах. На помощь им вылетел вертолет с десантниками на борту, сообщили в региональной службе спасения. (подробнее)