Министерство экономики и регионального развития Красноярского края оценило предварительные итоги уходящего 2021 года

Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Фото: Александр КУПЦОВ

Однако уже сейчас можно сделать вывод, что экономика края в целом преодолела кризис, вызванный пандемией. По мнению специалистов министерства экономики, результаты работы разных отраслей будут выше прошлогодних, а в некоторых даже выше 2019 года.

В 2021 году положительное влияние на экономику края оказало повышение деловой активности малого и среднего бизнеса и восстановление занятости населения, в том числе благодаря принятию антикризисных решений. Сейчас в регионе зарегистрировано более 104 тысяч субъектов МСП. Уровень зарегистрированной безработицы с начала 2021 года снизился на 2,6 % и составил 0,9 % (в России – 1,1 и 1,4% в СФО). Численность безработных граждан по сравнению с началом года снизилась на 39,5 тыс. человек и составляет 12,6 тыс. человек. По уровню заработной платы край традиционно занимает первое место среди регионов СФО. Традиционно край удерживает высокие значения по уровню заработной платы, занимая по этому показателю 1 место среди сибирских регионов. По сравнению с прошлым годом заработная плата выросла на 9,1%.

По прогнозу, объем инвестиций в крае в 2021 году превысит уровень прошлого года на 15,4 % в сопоставимых ценах и достигнет 580 млрд рублей. Среди регионов Сибирского федерального округа это самые высокие показатели. Как отметил губернатор края Александр Усс на недавней пресс-конференции, этому предшествовала серьезная работа на протяжении 2017-2019 годов, благодаря которой в регионе произошли масштабные сдвиги в экономике. Наиболее капиталоемкими отраслями в крае являются нефтедобыча, металлургия, транспорт и энергетика. Инвестиции здесь составляют порядка 75 % общего объема.

Реализация в 2020 году комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» привела к старту крупных проектов в нефте-, угледобыче и добыче металлических руд. Большая работа в этом направлении проводилась АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири». В Арктической территории установлены налоговые преференции для организаций, инвестирующих в создание новой нефтяной провинции на севере края, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Введен особый налоговый режим для региональных инвестиционных проектов (РИП). На сегодня в крае зарегистрировано шесть РИП в отраслях, которые традиционно вносят наиболее весомый вклад в объемы промышленного производства. По прогнозу, их объем капитальных вложений составит 230 млрд рублей.

В особой экономической зоне производственно-промышленного типа «Красноярская технологическая долина» готовятся осуществлять свою деятельность три резидента. К 2030 году здесь предполагается создать не менее 1300 рабочих мест и инвестировать свыше 18 млрд рублей в новые производства.

Успешно реализуется в крае национальный проект «Производительность труда». Все плановые показатели на 2021 годы выполнены, адресной поддержкой пользуются 69 предприятий из несырьевых отраслей экономики.

В конце года Правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В развитие города будет инвестировано порядка 120 миллиардов рублей – эти деньги пойдут на строительство поликлиники, школы, двух детских садов, жилых домов и переселение людей.

В этом году принята новая государственная программа «Комплексное территориальное развитие Красноярского края», которая коренным образом пересматривает подход к развитию городов и районов края. Здесь во главу угла поставлены не отраслевые приоритеты, а комплексное территориальное планирование - то есть развитие инфраструктуры вокруг точек инвестиционной активности в муниципалитетах. Уже предусмотрены вложения краевого бюджета в инфраструктуру населенных пунктов за период 2019 - 2024 в размере 1 млрд 684 млн рублей. За два прошедшие года отремонтированы автомобильные дороги в Ильичево Шушенского района, 3 дороги в Канске, в Темре, Ажинском и деревне Гляден Шарыповского муниципального округа, отремонтированы детский сад и сельский клуб в Тарае Канского района, межшкольный комбинат и школа искусств в Ильичево Шушенского района. В ближайшие три года в 14 городах, селах, деревнях края будет отремонтировано по этой программе 24 километра автомобильных дорог, построены дома культуры в п. Стрелка и с. Веселое, очистные сооружения в Большой Мурте, водопроводные сети в Ужуре - всего более 30 объектов инфраструктуры.

Также в министерстве экономики края продолжалась работа по реформированию контрольно-надзорной деятельности, по регулированию многофункциональных центров, трудовых отношений, проводилась оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, был сформирован план мероприятий по развитию конкуренции, разрабатывались документы стратегического планирования и многое другое.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец:

«В 2022 году мы продолжим работу по снятию инфраструктурных ограничений в целях наращивания инвестиционного потенциала региона – сформируем новые подходы к развитию территорий в контексте макрорайонов с учетом их экономической специализации и инвестиционных перспектив. Продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как - метро, аэропорт, трамвайная ветка, мост в поселке Высокогорский и крупные дорожные объекты. Сосредоточимся на развитии преференциальных территорий – особой экономической зоны, территорий опережающего социально-экономического развития, арктической зоны. В новом году отработаем новые механизмы сотрудничества с крупными инвесторами для совместного развития территории их присутствия, а также сформируем подходы к развитию в регионе государственно-частного партнерства».